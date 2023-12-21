"Мощный результат": в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

Россияне продолжают пытаться вернуть утраченные позиции

Несмотря на то, что россияне обладают существенным военным потенциалом на левом берегу Днепра, украинским военным удается удерживать узкую полосу и эффективно сдерживать натиск оккупантов.

Как рассказала руководитель Объединенного координационного центра Сило обороны юга Наталия Гуменюк в эфире единого марафона новостей, украинским защитникам удалось отбить 29 штурмов.

"Это очень мощный результат, учитывая то, что под нашим контролем сейчас полоса в несколько километров, а у врага сверхбольшой потенциал на левом берегу. Однако мы видим и демонстрируем обществу большое количество вражеской техники, сожженной на этом участке. Это результат, в частности, и мощной контрбатарейной поддержки", — отметила она.

При этом она отметила, что в этот район россияне подтягивают резервы в виде "штрафных" подразделений, а это значит, что там противник отдает предпочтение "мясным штурмам".

При этом подразделения с высокой подготовкой там практически не применяются, а противник иногда ведет исключительно пехотные штурмы без использования какой-либо техники.

Напомним, на левом берегу оккупанты регулярно пытаются отбить утраченные позиции, лишь за предыдущие сутки они предприняли 8 атак.