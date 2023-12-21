Украину атаковали более трех десятков "шахедов": где ночью звучали взрывы

ПВО сработали почти со 100%-й эффективностью

В ночь на 21 декабря Украина подверглась новому массированному удару "шахедами", как это было и в ночь на 20 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.

"Телеграф" собрал всю главную информацию о новой атаке по нашей территории. О движении "шахедов" с Юга мониторинги сообщили в районе 1:00.

Первые группы беспилотников двигались через Бериславский район Херсонской области в районе Снигиревки Николаевской области. В обоих регионах была объявлена воздушная тревога.

Позже "шахеды" продолжили движение в сторону Николаева. Спустя 40 минут мониторинги написали о взрывах в указанных областях. Предварительно, там работали силы ПВО, были сбития в Николаевской области.

Вместе с атакой дронов враг также ударил по Херсону из артиллерии. По информации мониторингов, обстрелу подвергся центр города. Также была информация об ударе авиабомбами в районе Крынков. О взрывах сообщали и в Донецкой области.

В районе 2:30 паблики писали о новом массированном обстреле Херсона и его окрестностей, также примерно в это же время прогремел взрыв в пригороде Николаева.

Отбой воздушной тревоги по стране прозвучал в районе 3:30, однако в районе 6:20 в Херсоне снова слышали взрывы.

В утренней сводке Воздушных сил сообщили, что в ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 "Shahed-136/131".

"Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА противника. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером вторника, 19 декабря, оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего четыре человека — мать и три ее маленькие дочери — получили ранения.