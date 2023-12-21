"Весна" отменяется: какой погоды ждать украинцам до конца недели

Самым теплым днем будет четверг

Первая половина недели в Украине отметилась нехарактерной для этой поры теплой погодой. Однако, начиная с четверга, 21 декабря, температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. К концу недели в Украину снова вернутся морозы.

В четверг, 21 декабря, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов Украины возможны небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет +1-3 °C, а днем — +4-6 °C. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу, 22 декабря, по всей Украине будет облачно. На западе и на севере ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в других регионах — небольшой дождь. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 °C. Ветер будет юго-западный с порывами до 12 м/с.

В субботу, 23 декабря, в стране будет облачно. Днем будет идти снег. Ночью и днем температура воздуха будет от -1 до +1 °C. Ветер сменится на западный со скоростью 7-12 м/с.

В воскресенье, 24 декабря, будет облачно с прояснениями. На западе, в центре и на востоке ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а на юге возможны небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до -2-4 °C, а днем температура будет колебаться от -1 до +1 °C. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду прогнозируют синоптики на Новый год.