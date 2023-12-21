Укр

Противник несет потери, но не отступает: что сейчас происходит на фронте (карты)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Наши бойцы не оставляют шансов противнику Новость обновлена 21 декабря 2023, 08:21
Наши бойцы не оставляют шансов противнику. Фото Генеральный штаб ВСУ

Бои идут на всех направлениях

За минувшие сутки на фронте произошли 99 боевых столкновений. На ряде участков враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Там отметили, украинские защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов.

По данным военных, противник активизировался на Купянском и Херсонском направлениях. На первом за сутки было отражено 16 атак противника, а на втором — враг совершил свыше 30 безуспешных штурмовых действий.

Ситуация на Купянском направлении

В Генштабе отмечают, что противник хочет выбить ВСУ с занимаемых позиций на Херсонском направлении, при этом наши военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

"Враг получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", — рассказали в Генштабе о ситуации там.

Ситуация на Херсонском направлении

В то же время на Лиманском направлении за сутки было отбито 13 атак врага, на Бахмутском противник пытался атаковать семь раз, а на Авдеевском ВСУ отразили 36 попыток штурмовых действий оккупантов.

Ситуация на Бахмутском направлении
Ситуация на Авдеевском направлении

Продолжаются бои на Марьинском направлении, где противник совершил 10 атак за сутки, а на Запорожском направлении таких попыток было шесть.

В то же время на Мелитопольском направлении наши защитники наносят большой урон оккупационным войскам в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне продолжают пытаться вернуть утраченные позиции на левобережье Херсонской области.

Теги:
#Война #Генштаб #ВСУ