Город в огне: в центре Донецка раздалось несколько взрывов (видео)

Уже известно предварительное место прилета

Днем, 21 декабря, временно оккупированный Донецк снова подвергся обстрелу. Над местом прилетов поднялся большой столб черного дыма.

Об этом сообщают местные паблики. По их данным, удар по городу произошел примерно в 11 утра.

Сразу после этого в небо начали подниматься клубы дыма, а после этого пожар, по всей видимости, начал усиливаться и дымом уже затянуло большую часть неба.

Этот столб можно увидеть из разных уголков города.

Согласно предварительным данным, местом пожара является один из корпусов Донецкого технического университета.

Официально местные псевдовласти пока не комментируют пожар, однако в 11:22 гауляйтер Кулемин написал "шумно", что, очевидно, означает, что обстрел продолжается до сих пор.

Сообщений о пострадавших пока не приходило.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 20 декабря во временно оккупированном Крыму раздались несколько серий мощных взрывов. Как оказалось, прилеты поймали объекты армии России. Один из них принадлежит космическим войскам. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.