"За" — 248: Рада таки проголосовала закон о легализации каннабиса

Документ также регулирует его оборот

Верховная Рада поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. Соответствующий законопроект №7457 был принят во втором чтении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике нардеп Ярослав Железняк. По его информации, за это решение проголосовали 248 народных депутатов.

Железняк подчеркнул, что этот законопроект регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Предполагается, что распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.

Согласно документу, производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту. Препараты на основе медканнабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

В то же время Железняк подчеркнул, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования. По его словам, это будет во втором полугодии 2024 года.

Народный депутат также сообщил, что за этот законопроект не голосовал ни один из депутатов от фракций "Европейской солидарности" и "Батькивщины". "За" проголосовали 178 нардепов из "Слуги народа", 19 — "Голоса", 12 — "Доверия", 12 — "Восстановления Украины", 10 — "Платформы за жизнь и мир".

Напомним, 13 июля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе. Свои голоса за него отдали 268 народных депутатов.