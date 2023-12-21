Вернулся на фронт даже после ранений: в боях за Марьинку погиб командир десантников

Вечная память герою

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью десантника Юрия Антоненко.

Об этом рассквазал мэр Ирпеня Александр Маркушин. 31-летний защитник погиб в бою за Марьинку.

Герой вступил на путь воина в феврале 2023 года. С оружием в руках он защищал нашу страну на этом направлении. За короткий промежуток времени дослужился до командира отделения. Получал ранения, но восстановившись возвращался в строй. К сожалению, ранение, которое он получил 16 декабря, стало смертельным. Он получил его во время артиллерийского обстрела во время ожесточенного боя.

У Юрия остались жена и сестра.

"Побратимы вспоминают о нем, как храбром, ответственном воине и верном друге. Таким его запомнит и Ирпенская громада", — рассказал Маркушин.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте во время спасения бойца ВСУ погиб юный доброволец из США Итан Хертвек. Ему был всего 21 год. Отважный мужчина изначально присоединился к 131 полку как боевой медик, но недавно перешел в другую бригаду, где трагически погиб в бою с российскими оккупантами.