Масляковы, поддерживающие Путина, до сих пор не под санкциями СНБО: ответ о причине удивит

Оказывается, публично поддерживать Кремль мало, чтобы попасть в санкционный лист СНБО

В декабре 2023 года Украина до сих пор не ввела санкции против известного российского телеведущего "Клуба веселых и сообразительных" ("КВН") Александра Маслякова и его сына, несмотря на их публичную поддержку Кремля. Это подтверждают их гастроли в разрушенный оккупантами Мариуполь.

Журналисты проекта "Схемы" направили запрос в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом информирует "Радио Свобода".

Путину удается заработать на западных санкциях

В ответе Аппарата СНБО говорится, что санкционирование Масляковых возможно, если поступит соответствующее предложение от уполномоченных органов. А пока его якобы не было.

В СНБО ответили на запрос

Источник сообщает, что Кабмин ранее обращался в СНБО с предложением ввести санкции против ряда спортсменов и юмористов, которые участвовали в развлекательных мероприятиях во временно оккупированном Крыму. Более того, такое предложение поступало в 2022 году дважды — 1 июля и 16 ноября.

Почему нужно ввести санкции против Масляковых

Масляков-старший является не только неизменным ведущим популярного в РФ шоу "Клуба веселых и находчивых", но и приближенным к российскому президенту Владимиру Путину. В 2018 году он присутствовал на церемонии инаугурации. Масляков многие годы доверенным лицом Путина на президентских выборах.

Он также является основателем компании "АМиК". Именно она и организовывает "КВН". Отметим, что за полгода до полномасштабного вторжения РФ в Украину Масляков-старший провел игру в Ялте.

Не отстает от отца и сын. Только в этом году он уже успел посетить несколько временно оккупированных городов в Донецкой области. Среди них и разрушенный Мариуполь. Масляков там выступал перед армией РФ.

Масляковы имеют бизнес в Украине

Источник утверждает, что у юмористов до сих пор есть филиалы компании в нашей стране. Это "КВН ТВ", "АМИК УКРАИНА" и "КВН ПРОДАКШН".

Интересно, что среди их совладельцев числится Наум Баруля. Это давний соратник Владимира Зеленского, с которым они вместе организовали "Лигу смеха". Отметим, что у Наума Барули есть российский паспорт. Это выяснили журналисты "Схем", проводя расследование.

Сам Баруля утверждал, что эти филиалы не работают и по ним не проводятся никакие финансовые операции. Якобы фактически деятельность была прекращена еще в 2014 году. Но выйти из структуры компаний Масляковых он не может из-за того, что не поддерживает общение с российскими телеведущими.

Юрист по корпоративному праву Богдан Боровик рассказал, что согласие владельцев нужно только для того, чтобы ликвидировать компанию. Покинуть структуру можно по собственному желанию. Юридических препятствий для этого нет, утверждает эксперт.

Напомним, что недавно российский паспорт обнаружили у главы ВККС Романа Игнатова. Но он отвергает обвинения и заявляет о провокациях. Об этом Игнатов рассказал на своем брифинге.