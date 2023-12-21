В Гааге подтвердили обращение российского боевика, который хочет раскрыть преступления РФ: подробности

Статус российского военного в МУС остается неивзестным

Международный уголовный суд в Гааге подтвердил, что к ним обратился российский боевик, который хочет свидетельствовать о преступлениях армии РФ в Украине. Однако никаких подробностей на этот счет сообщать не будут.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ от МУС. В украинских спецслужбах подтвердили, что речь действительно идет об Игоре Саликове.

"Мы можем подтвердить, что мы действительно получили сообщение от адресанта, о котором вы спрашиваете (Игоря Саликова – ред.), поскольку он сделал это публично", – сказали в МУС.

В суде Гааги добавили, что не вправе распространять информацию о людях, которые к ним обращаются, так как каждому из них положено право на конфиденциальность. Но российский боевик, связанный с ЧВК "Редут", стал исключением, ведь сделал свое заявление публично. Однако указывать юридический статус Саликова в МУС отказались, сославшись на тайну следствия.

Напомним, что о намерениях Игоря Саликова стало известно 18 декабря текущего года. Он попросил убежища в Нидерландах и пообещал дать показания против российских солдат. В частности, он написал "явку с повинной" в МУС и заявил, что готов рассказать о деятельности ЧВК "Вагнер" и "Редут".

Игорь Саликов представился как офицер военной разведки (ГРУ) Минобороны РФ, экс-начальник 4-го отдела Управления спецопераций так называемой "Генпрокуратуры "днр", который участвовал в боевых действиях и ФСБ и ГРУ. В украинских спецслужбах подтвердили, что боевик действительно является Игорем Саликовым.

Игорь Саликов

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