В Киеве и ряде областей воздушная тревога: все подробности

Воздушную тревогу дали уже в столице

В Украине вечером 21 декабря дали воздушную тревогу в ряде регионов государства. Предварительно есть угроза атаки российских беспилотников.

23:55 Подтверждено попадание в одно из многоэтажных домов в столице. Детальнее – здесь.

23:40 Мэр города Виталий Кличко подтвердил работу ПВО в столице и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

В Сети пишут, что один из вражеских БПЛА влетел в многоэтажку.

23:30 В Киеве сообщают о звуках взрывов. Идет боевая работа ПВО по вражеским БПЛА.

Есть угроза ударных беспилотников Дарницкому району столицы. По данным мониторинга, над Киевом не очень много дронов, но есть угроза подхода новых групп из других областей.

Под угрозой ряд центральных и северных регионов

По данным Воздушных сил, тревога объявлена в следующих областях:

Киев;

Киевская область;

Кировоградская область;

Винницкая область;

Николаевская область;

Херсонская область;

Днепропетровская область;

Черкасская область;

Напомним, в Воздушных силах ВСУ посчитали, сколько ракет и дронов Россия применила для обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения. Общее количество превышает 10 тысяч.