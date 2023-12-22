На фронте сейчас позиционная война, но эта ситуация не является константной

Остановка помощи Украине со стороны западных государств, скорее всего, приведет к окончательному падению возможности Украины сдержать российское нашествие. Российский диктатор Владимир Путин не достиг своей максималистской цели, но это не постоянное условие и, если не будет помощи от Запада, Украина может проиграть.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 21 декабря. Аналитики отмечают, что хотя Путину вообще не удалось достичь целей в Украине, он не собирается от них отказываться, а риторика российских должностных лиц становится все более провокационной и экспансионистской.

Нынешняя позиционная война, отмечается в документе, не является константой, хотя на первый взгляд кажется тупиковой. Нестабильный баланс на фронте в любой момент может измениться в зависимости от различных факторов. Если не будет помощи, ситуация может измениться не в пользу Украины.

"Продолжение помощи Запада в сфере безопасности, которая позволит украинским силам отражать текущие и будущие наступательные усилия России и освобождать больше украинских территорий, является единственным курсом действий в настоящее время, который может не да России достичь путинских целей", – резюмируют аналитики.

Ранее "Телеграф" сообщил, что у США есть "план" развития Украины без вложений.

Конгресс США сможет одобрить пакет помощи Украины в середине января. Если законопроект принят не будет, существует и план "Б".