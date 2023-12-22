ВСУ пытаются расширить плацдарм на Херсонском направлении: какая ситуация на фронте (карта)

ВСУ ведут контрбатарейную борьбу

Продолжается 666-й день полномасштабного вторжения России против Украины. Количество вражеских атак по линии фронта растет, однако наши бойцы успешно противостоят враждебному нашествию.

Об этом в утренней сводке в пятницу, 22 декабря, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Украинские бойцы продолжают расширять плацдарм на левом берегу Херсона, а также вытеснять оттуда врага. На Херсонском направлении враг не оставляет надежд выбить ВСУ с занимаемых позиций и совершил 12 напрасных штурмовых действий. Наши Силы обороны дали достойный отпор, враг с потерями отступил.

"Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", — добавляют в Генштабе.

Херсонское направление на карте Deep State

На Купянском направлении украинские защитники отразили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 4 атаки врага вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте Deep State

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

На Мариинском направлении силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ отразили 15 атак.

Марьинское направление на карте Deep State

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Работиного Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

Ранее "Телеграф" писал, что прекращение помощи Украине со стороны западных государств, скорее всего, приведет к окончательному падению возможности Украины сдержать российское нашествие. Российский диктатор Владимир Путин не достиг своей максималистской цели, но это не постоянное условие и, если не будет помощи от Запада, Украина может проиграть.