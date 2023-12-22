В Германии отреагировали на инициативу о мобилизации украинцев за границей

Министр юстиции ФРГ прокомментировал такую возможность

Германия не будет принуждать находящихся в стране украинцев к мобилизации в Украине. Этого не будет даже в случае, если Украина примет соответствующее решение.

Такое заявление сделал министр юстиции ФРГ Марко Бушман, пишет DW. Он подчеркнул, что заставлять людей выполнять военную повинность или проходить военную службу против их воли. "Это не наш случай", — сказал он.

По словам Бушмана, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для украинцев, живущих в Германии.

"Для меня трудно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", — отметил министр.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров в интервью немецким СМИ заявил, что украинских военнообязанных за границей "пригласят" приехать в призывные пункты ВСУ. По его словам, во власти рассматривают сценарии заграничного призыва и даже санкций для проигнорирующих приглашение.

В то же время в Минобороны Украины уточнили, что на повестке дня нет ни одного обсуждения призыва мужчин из-за границы. Там подчеркнули, что это происходит только добровольно.