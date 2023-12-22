В Эстонии назвали критические для армии РФ потери: цифра давно превышена

Россия не успевает качественно подготовить достаточное количество военнослужащих

Вооруженные силы Российской Федерации деградируют, ведь системное истощение начинается уже при потерях в 50 тысяч солдат каждые полгода. В учет берутся тяжело раненные и убитые военные.

Об этом сообщает Генштаб Украины со ссылкой на расчеты Министерства обороны Эстонии. Современная тренировочная система РФ способна качественно подготовить не более 40 тысяч солдат за 6 месяцев.

Расходы на армию истощают российскую экономику

"По данным эстонцев, в условиях системного военного давления и истощения, российская тренировочная система способна качественно готовить около 40 000 военных на полгода. Все остальные мобилизованные будут служить разве что "быстрым расходником для закрытия дыр на фронте", ― говорится в сообщении.

Отметим, что согласно данным Генштаба, украинская армия каждые полгода в среднем уничтожает 95 тысяч российских солдат. По официальной статистике на утро 22 декабря 2023 года, враг потерял 351 350 человек.

Статистика потерь России в Украине на 22 декабря 2023 года

Напомним, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон американская разведка рассекретила данные о потерях армии РФ. Статистика США говорит, что враг потерял около 315 тысяч человек. До вторжения количество военнослужащих превышало 360 тыс.

"Телеграф" ранее писал о потерях российских морпехов в Украине.