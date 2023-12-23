Война — день 668: российская армия несет потери, а ВСУ держат плацдарм на Херсонщине

Оперативно о главном за сутки

На фронте продолжаются ожесточенные бои, ВСУ пытаются расширить плацдарм на Херсонском направлении, а Украина совсем скоро ждет прибытия F-16. Тем временем у украинских защитников есть серьезный успех — за один день были сбиты сразу три российских Су-34.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Небо чистое, угрозы БПЛА нет, новых пусков не было. По регионам дают отбой воздушной тревоги. По данным мониторинга уничтожено +-10 российских дронов.

00:30 Последние российские беспилотники летят в направлении Староконстантинова.

Российские оккупанты заявили о мощных взрывах и детонациях в районе Армянска во временно оккупированном Крыму.

00:00 В Авдеевке украинские защитники получили пополнение. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов. "Сегодня распоряжением командующего сухопутными войсками А. Сырского в состав войск в Авдеевке выделено пополнение. Это произошло впервые за два месяца. Предоставленного количества людей недостаточно для того, чтобы закрыть количество выбывших по разным причинам, но это важный сдвиг…".

Информацию за 20 декабря смотрите по ссылке: Война — день 665: оккупанты изменили тактику под Авдеевкой и усиливают давление на фронте

О происходившем 21 декабря читайте в сводке Война — день 666: темпы боев растут несмотря на ухудшение погоды.

Что было в Украине 22 декабря – читайте по ссылке: Война — день 667: на фронте горячо, оккупанты бьют по мирным городам и сами ловят прилеты.