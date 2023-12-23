Может ли Украина обеспечить миллион дронов боеприпасами: в Минстратегпроме ответили

В Украине есть десятки производителей, производящих весь спектр боеприпасов для БПЛА

Вместе с миллионом дронов, который Украина планирует изготовить в 2024 году, нужно накопить специальный боезапас для них. Украинские предприятия готовы полностью снабжать БПЛА боеприпасами собственного производства.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Он заверил, что мощностей в Украине хватит.

"Относительно боеприпасов для дронов – возможности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, разных видов", – отметил министр.

Он также указал, что команда Министерства обороны активно испытывает новые боеприпасы, специально разработанные для дронов. В случае, если они отвечают потребностям ВСУ, эти боеприпасы быстро ставят на вооружение.

"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", – резюмировал Камышин.

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