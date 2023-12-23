Подарок к Рождеству: Киев в канун Сочельника засыпает снегом (видео)

Белые мухи налетели

Столицу Украины в субботу, 23 декабря, посетила настоящая зимняя погода. Киев засыпает снегом как раз накануне Сочельника.

Об этом сообщают местные телеграммы, а также публикуют видео заснеженного города. Снежить начало после обеда, около 13:00, но уже за считанные минуты, как говорят горожане, столица "побелела".

"Между тем Киев накануне Сочельника начал засыпать снегом. Правда, он быстро тает, хотя и обильный. Предполагаем, что к вечеру столицу может сильно заснежить", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 декабря в столице ожидаются небольшие снеговые осадки и "плюсовая" температура. На Рождество 25 декабря в столице будет сильный ветер с мокрым снегом. В ночь на Рождество в Киеве ожидается похолодание до -5 градусов, а днем — потепление до +7 градусов и дождь.

Об обильном снегопаде пишут киевляне из большинства районов столицы. Отмечается, что зимняя красота значительно ухудшила видимость на дорогах Киева. Местами осадки настолько обильны, что ничего нельзя увидеть и на расстоянии двух метров.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью во Львовской и Закарпатской областях разбушевалась настоящая непогода. Шквальный ветер, снег и мокрый снег доставили много неприятностей.