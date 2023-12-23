В Херсоне прогремели взрывы: в нескольких местах начались пожары (видео)

Россияне стреляли по жилым кварталам

Вечером 23 декабря российские оккупанты совершили массовый обстрел Херсона, из-за чего в городе в нескольких местах начался пожар.

Согласно данным местных telegram-каналов обстрел баллистическими ракетами производился с территории левобережной Херсонщины и Крыма, которые временно находятся под контролем российских оккупантов.

В свою очередь глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко отметил, что взрывы были слышны около 18:00.

"Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров. Враг традиционно бил по жилым кварталам", — написал он и обнародовал видеозапись последствий прилетов.

Местные каналы же отмечают, что еще одна серия взрывов произошла около 19:00, при этом на оккупированной части области зафиксировали пролет БПЛА.

Стоит отметить, что около 16:40 оккупанты нанесли удар с применением БПЛА по селу Станислав, что к юго-западу от Херсона. В результате удара погиб 69-летний мужчина.

Как сообщалось ранее, утром 23 декабря россияне ударили по Украине ракетами, которые запустили с временно оккупированного Крыма. Взрывы были слышны в Кривом Роге и Кропивницком.