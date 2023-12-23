Россияне обстреляли ТЭС в Донецкой области и травмировали энергетиков: подробности

У них травмы разной степени тяжести

Россияне во время одной из своих атак ударили по теплоэлектростанции ДТЭК в прифронтовом регионе — Покровский район Донбасса. Как следствие, травмированы пять работников предприятия.

Об этом сообщают энергетики в Telegram. В результате обстрела также был отключен один из энергоблоков из-за повреждения трубопровода.

Раненым, получившим ранения различной степени тяжести, была оперативно оказана первая медицинская помощь и они были доставлены в больницу.

Донецкая областная прокуратура сообщает, что было травмировано мужчин в возрасте 35, 49, 50 и 56 лет. При обстреле они находились на рабочих местах.

Отмечается, что оборудование предприятия получило повреждения. Кроме того, были обесточены бытовые потребители. После окончания обстрела энергетики начали ликвидацию последствий атаки.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры будет осуществлено досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — добавляют в прокуратуре.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 23 декабря российские оккупанты осуществили массовый обстрел Херсона, из-за чего в городе в нескольких местах начался пожар.