После одного значимого события на фронте: РФ уменьшила число обстрелов, но хватит ли этого до праздников

Сбитие сразу трех российских самолетов Су-34 оказало существенное влияние на тактику врага

Российские войска после потери сразу трех истребителей несколько притихли. Впрочем, на праздники враг может снова активизироваться.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. По её данным, сбитие сразу трех российских самолетов Су-34 оказало существенное влияние на тактику врага на Херсонском направлении.

"Существенно отразилось (сбитие — Ред.). Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", — сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления. Впрочем, оккупанты использовали "малейшее погодное окошко" для того, чтобы наверстать потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", — рассказала Гуменюк.

В то же время на Рождество вполне возможно усиление обстрелов из всех видов вооружения со стороны РФ. Однако, объясняет Гуменюк не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты календаря.

Как она отметила, например, минувшие сутки характеризовалось мощными обстрелами. Также была зафиксирована активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины на юге.

"Это значит, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого", — отметила Гуменюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что чем Воздушные силы "уронили" три супердорогих российских Су-34.