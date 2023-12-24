Есть решение: Умеров сделал важное заявление о демобилизации военных

В Украине продолжается активная работа над вопросом демобилизации. Это будет огромный кластер решений, которые скапливались последние два года.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью для "Суспільне". Он отметил, что украинским военным также хотят четкий ответ, когда у них будет возможность отдохнуть и над этим идет работа, как юридически и законодательно, так и технически.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после окончания войны. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", — отметил он.

По словам Умерова, вопрос демобилизации — это в первую очередь вопрос справедливости для всех. И сейчас уже найдены решения, которые будут поданы в Верховную Раду.

"Это будет огромный кластер решений, которые скапливались последние два года. А вообще наша цель – изменить парадигму, чтобы служба не воспринималась как наказание", — подчеркнул министр.

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