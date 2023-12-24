Враг продвигается, но...: военный пояснил, есть ли опасность окружения Авдеевки

У украинских военных чувствуется недостаток боеприпасов, но пока это решается за счет внутреннего перераспределения боеприпасов

Российские оккупанты незначительно продвинулись на Авдеевском направлении, однако взять город в кольцо им не удается. Враг не может зафиксировать свои рубежи и позиции.

Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ. Он объяснил, как врагу удается продвигаться вперед.

"Связано это с тем, что горловина, через которую проходит так называемая дорога жизни, постоянно удлиняется. Противник не способен продвинуться вперед для того, чтобы с юга и севера сомкнуть кольцо оперативного полуокружения, но умудряется продвигаться вперед, увеличивая таким образом горловину", – сказал Селезнев.

Он также подчеркнул, что удержание города со стороны ВСУ зависит от ресурсных возможностей украинских воинов. Проблему недостатка боеприпасов пока удается решать.

"Уже сейчас чувствуется недостаток боеприпасов, но пока это решается за счет внутреннего перераспределения боеприпасов. Их перебрасывают с тех участков фронта, где более-менее тихо, спокойно. К тому же, мы можем использовать иные силы и средства для того, чтобы отбивать вражеские атаки. Отправляются эти боеприпасы туда, где сейчас наиболее горячо", — сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что враг пытается добиться территориальных приобретений за счет численного преимущества, однако из этого у него ничего не выходит. Оккупанты не способны зафиксировать свои рубежи и позиции.

"Незначительное продвижение российской армии есть. К примеру, населенный пункт Степовое, который еще недавно был под контролем украинской армии, уже перешел в так называемую серую зону. Противник не способен зафиксировать свои рубежи и позиции, но всякий раз пытается атаковать от железнодорожной линии, которая ведет в сторону Авдеевского коксохима, в направлении Степового", – подытожил Селезнев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что боец "Айдара" Евгений Дикий рассказал, что оккупанты по-прежнему пытаются захватить Авдеевку, а ВСУ, возможно, придется отойти назад.