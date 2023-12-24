"Там ликвидировали 40 тысяч россиян": экс-командир "Азова" назвал главное достижение ВСУ в 2023 году

Украинские воины показали высокую эффективность на одном из самых "горячих" направлений

Экс-командир "Азова", заместитель командира 3 Отдельной штормовой бригады (ОШБр) Максим Жорин назвал бои под Бахмутом одним из главных достижений украинской армии в 2023 году. Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось ликвидировать порядка 40 тысяч россиян.

Украинские воины смогли разрушить почти всю структуру вагнеровцев. Об этом Максим Жорин написал в своем Телеграм-канале.

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"Если что-то выделять, то одно из самых больших достижений украинской армии в 2023-м для меня — бои под Бахмутом, где мы уничтожили какое-то просто невероятное количество врагов. Там была уничтожена почти вся структура вагнеровцев, показавшая себя, как наиболее эффективная в русской армии. Да, эта эффективность — за счет потерь, но она была. Вот этого вагнера уже больше не существует. А с ним еще целого ряда подразделений — десантных, мотострелковых, стрелковых, танковых", — написал Жорин.

Он отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ удалось ликвидировать примерно 40 тысяч оккупантов за полгода. Жорин подчеркнул, что это примерные цифры.

"Только за первые полгода в направлении было ликвидировано в районе 40 тысяч россиян. Цифры очень приблизительны, потому что их никто и не думал считать. До сих пор там лежат", — написал военный.

Жорин написал, что впереди еще много работы. Поэтому лучше концентрироваться на поиске сил для будущих действий, а не на обсуждении "успокоительных побед".

Что сейчас происходит на Бахмутском направлении

Украинские военные держат оборону на Бахмутском направлении. По данным Генштаба на утро 24 декабря 2023 года, ВСУ отразили 11 атак противника. Россияне пытались прорвать оборону у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка.

Ситуация на Бахмутском направленим

Оккупанты пытаются "продавить" ВСУ на многих направлениях Донецкой области. Самые ожесточенные бои идут на Авдеевском на Марьинском направлениях. Подробнее о последних новостях фронта можно прочитать в материале, посвященном главным событиям 669 дня большой войны (24.12.2023).

Напомним, что россияне продолжают наступать, не жалея ни личного состава, ни техники. Они несут огромные потери. Ежемесячно армия РФ пополняется более чем 20 тысячью солдат. Гораздо медленнее идет возобновление запасов вооружения и военной техники.

Ранее "Телеграф" писал о потерях российской армии в Украине за неделю с 18 по 24 декабря 2023 года.