Война — день 670: россияне продолжают "мясные штурмы" и продвигаются возле Авдеевки

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение продолжается, а полномасштабные боевые действия не останавливаются ни на сутки. Наиболее активные сражения разворачиваются в районе Авдеевки, где противник имеет продвижение, хотя и не смог взять город в кольцо. При этом оккупанты не меняют тактику "мясных штурмов", которая имеет сомнительную эффективность и приводит к огромным потерям в рядах российской армии. Вместе с тем все чаще наблюдаются случаи применения россиянами химического оружия, которое сбрасывается с беспилотников.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреляли Чернобаевку из-за чего погибла женщина.

Что было в Украине 22 декабря – читайте по ссылке: Война — день 667: на фронте горячо, оккупанты бьют по мирным городам и сами ловят прилеты

Информацию за 20 декабря смотрите по ссылке: Война — день 668: российская армия несет потери, а ВСУ держат плацдарм на Херсонщине

О происходившем 21 декабря читайте в сводке: Война — день 669: оккупанты превращают захваченные города в крепости и продолжают штурмы