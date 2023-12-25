Ждут кульминации процессов: эксперт рассказал, когда Россия может снова мощно атаковать Украину

РФ пытается накопить силы

Российский диктатор Владимир Путин хочет сделать паузу в войне, чтобы накопить ресурсы. А затем, во время проведения президентских выборов в США, с новой силой атаковать Украину.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко. По его мнению, Россия целенаправленно распространяет информацию о готовности к переговорам с Украиной.

"В ответ на статью в New York Times и итальянские инициативы уже появились достаточно трезвые оценки. И я их абсолютно поддерживаю. Они заключаются в том, что Путину сейчас важно получить передышку. Чтобы сконцентрировать ресурсы. И ударить с новой силой. Именно в момент обострения внутренней борьбы во многих странах Запада. В первую очередь в США, где набирает обороты избирательная кампания, а на первое место выходят внутриполитические процессы", — отметил Сенченко.

По словам эксперта, нет сомнений, что Путин постарается сделать так, чтобы кульминация внутриполитических процессов в тех же Штатах совпала с моментом, когда он сможет, пополнив арсеналы, усилив мобилизацию, атаковать Украину мощнее, чем способен сейчас.

"Это единственная цель, с которой разного рода вбросы, через разные издания, разных чиновников и политиков, инициируется идея о переговорах между Киевом и Москвой. Мол, давайте прекратим стрелять, перестанут гибнуть люди, любые договоренности — лучше войны. Подобные месседжи крайне опасны не только для Украины, но и для Европы, для самих США", – уверен Сенченко.

Более подробно по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Переговоры Украины и России: главные выводы и прогноз на 2024 год".

Напомним, издание New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин якобы с сентября посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения, оставив за собой то, что удалось захватить на это время.