Россия пытается играть в "мир"

Для написания статьи в The New York Times о якобы готовности России к миру РФ привлекла завербованных американских журналистов. Их сотрудничество с российскими спецслужбами началось во время работы в РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Там объяснили, действительно ли российский диктатор Владимир Путин может быть заинтересован в мирных переговорах.

В ЦПД подчеркнули, что чем дольше идет война, тем больше ослабляется Россия в экономическом, технологическом, демографическом плане. Также отмечается, что РФ становится все зависимее технологически от Китая во многих направлениях, которые будут составлять экономику будущего, а продолжение войны на пару лет усилит этот процесс.

"Сигнал" РФ действительно может быть сделан, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада. А также может быть попыткой добавить рейтингов Трампу, готовому "отдать" Путину часть украинской территории", — подчеркнули в ЦПИ.

Также там добавили, что не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В то же время в ЦПИ отметили, что в статье NYT об этом речь не идет.

Напомним, издание New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин якобы с сентября посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения, оставив за собой то, что удалось захватить в это время.