Месяц подходит к концу: до какого числа нужно передать показатели электросчетчиков

Для этого выделено 5 дней

Чтобы избежать переплат за коммуналку, украинцам необходимо вовремя передавать показатели счетчиков. При этом для разных типов услуг существуют свои дедлайны. В этом материале "Телеграф" напомнит о том, когда нужно передавать показатели электросчетчиков.

Когда передавать показатели

Отметим, что Украине действует норма, при которой потребители должны передавать показатели счетчика раз в месяц. Для этого выделено 5 дней. Это нужно делать за 2 дня до конца месяца и первые три дня нового месяца, то есть, например, с 30 декабря до 3 января включительно.

Напомним, ранее мы писали о том, как передать показания счетчиков через популярный интернет-банкинг. Если у вас в телефоне установлен интернет-банкинг "Приват 24", то передать показания можно с его помощью.

Также мы сообщали о том, что с некоторыми счетчиками украинцы могут экономить на счетах за коммуналку. В настоящее время в Украине можно установить многозонный счетчик: двухзонный или трехзонный. А о том, какой из них будет выгоден именно для вас, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.