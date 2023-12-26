Смертельно ранил нападавшего: суд закрыл дело в отношении известного активиста

На одесского активиста в 2018 году совершили три нападения

Во вторник, 26 декабря 2023 года, Приморский суд Одессы закрыл резонансное дело о гибели участника нападения на известного одесского активиста, бывшего лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко. Суд своим решением не признал его виновным в совершении умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Об этом адвокат Илья Воробьев написал в колонке "Украинской правды". Он подчеркнул, что системе не удалось посадить Стерненко за реализацию его права на жизнь.

"Дело о самозащите Сергея Стерненко ― закрыто. Мы победили и не дали системе заключить в тюрьму активиста за реализацию его права на жизнь. Такое решение суда это не только победа принципа верховенства права, это справедливая оценка несостоятельности обвинения доказать вину Сергея Стерненко в суде", ― написал Воробьев.

Почему Стерненко оправдали

Адвокат объясняте, что в ч. 5 ст. 36 УК Украины предусмотрено право человека применить оружие или другие предметы, чтобы отразить нападение вооруженного человека или группы людей. В этом случае уголовная ответственность применяться не будет. При этом неважно, с какими последствиями пришлось столкнуться нападавшим.

Дело Сергея Стерненко как раз об этом. На него в 2018 году напали профессиональные спортсмены (то есть, группа людей). Активист защищал свою жизнь и жизнь своей девушки.

Реакция Стерненко

Активист написал в своем Телеграм-канале, что дело против него закрыто. Он признался ― было тяжело доказать свое право на защиту. Особенно когда против выступают влиятельные политики и российская агентура. Он поблагодарил всех за поддержку, в том числе и своих защитников, и выразил уверенность, что заказчики все же будут наказаны.

"Я уверен, до заказчика этих нападений дойдет наказание. Но это будет уже совсем другая история. Обязательно будет", ― написал Стерненко.

Сергей Стерненко отреагировал на решение суда о закрытии дела

Почему активиста пытались посадить

Сергей Стерненко в прошлом был лидером одесской ячейки "Правого сектора". С 2014 года он начал проукраинскую деятельность, чем стал неудобен многим политикам и российской агентуре. В Одессе он организовывал акции против российской культурной экспансии.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Во время второго активисту выстрелили в голову. Он не только выжил, но и задержал нападавшего. Во время третьего нападения Стерненко ранил одного из нападавших, и тот скончался.

Активист обращался в правоохранительные органы. Однако никого из нападавших полиция не нашла. Соответственно, не нашли и организатора. Стерненко уверял, что заказчиком нападений на него является мэр Одессы Геннадий Труханов.

В 2020 году активист сам стал обвиняемым. Следствие могло квалифицировать дело по статье превышение самозащиты, но решило обвинить Стерненко в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК).

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