Война — день 672: россияне наступают на Лиманском направлении и штурмуют Авдеевку

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине не утихают ни на сутки, а россияне резко усилили давление на Лиманском направлении, но при этом не сбавляют усилия на направлении Авдеевки. Подобные усилия оборачиваются для оккупантов большими потерями, лишь у той же Авдеевки они ежедневно теряют 300-400 человек убитыми и ранеными. При этом в руководстве ВСУ допускают, что сил у россиян хватит для того, чтобы этот город постигла судьба Бахмута, но произойти это может лишь через 2-3 месяца.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты атакуют дронами Одессу. В городе слышали взрывы

О том, что происходило 24 декабря, читайте в своде: Война — день 669: оккупанты превращают захваченные города в крепости и продолжают штурмы

Что было в Украине 25 декабря — читайте по ссылке: Война — день 670: россияне продолжают мясные штурмы и продвигаются возле Авдеевки

Информацию за 26 декабря смотрите по ссылке: Война – день 671: украинские войска держатся, в Феодосии потопили российский корабль