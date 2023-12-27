Выдающиеся волонтеры ХХ века. Как экс-нардепы бегут в Европу по системе "Шлях"

Вместо помощи мужчины призывного возраста "исчезают" на чужбине

Не успел погаснуть скандал по поводу громкого бегства журналиста Алексея Печия во время командировки на саммит Евросоюза, как выяснились подробности относительно трех бывших народных депутатов, выехавших из Украины по системе "Шлях". Мужчины покинули страну как волонтеры и остались в безопасных странах ЕС: одному из них для переезда в Париж пришлось соврать настоящим волонтерам. "Телеграф" рассказывает, что известно о важных беглецах:

VIP-беглецы

Речь о бывшем депутате парламента, 53-летнем Александре Третьякове, 44-летнем Сергее Кацубе и 47-летнем экс-нардепе-регионале Александре Заце. Журналисты NGL Media выяснили, что все эти лица должны вернуться в Украину с гуманитарной или военной помощью, но после пересечения границы загадочно исчезали.

Бывший нардеп Третьяков четырежды избирался в Верховную Раду от "Нашей Украины" и "Блока Петра Порошенко", но во время последних выборов в парламент не попал. Издание пишет, что мужчина обманул львовских волонтеров, чтобы те внесли его в систему "Шлях". В расследовании говорится, что после начала полномасштабного вторжения Третьяков отчитывался, что активно завозит автомобили для ВСУ, передает защитникам бронежилеты, шлемы и рации. Впоследствии он скрылся, а осенью его заметили на Елисейских полях в Париже.

Выяснилось, что мужчина уехал еще 19 апреля 2022 года. В систему "Шлях" его добавила Львовская областная военная администрация (ЛОВА), куда его попросила внести "Народная самооборона Львовщины". Волонтеры говорят, что Третьяков сам обратился к ним и попросил помочь ему привезти груз для ВСУ. Сказал, что имеет контакты, завезет средства защиты, которые будут переданы нашим военнослужащим. После этого волонтеры не видели ни Третьякова, ни обещанных средств защиты для ВСУ.

Вторым VIP-беглецом достаточно влиятельный при Януковиче Сергей Кацуба, ранее занимавший руководящий пост в "Нафтогазе Украины", избирался народным депутатом от "Партии регионов", а затем фигурировал в расследованиях из-за "вышки Бойко". После полномасштабного вторжения мужчина пошел на понижение и стал водителем-перевозчиком гуманитарных грузов. Именно так его обозначило в системе "Шлях" Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет издание.

Несмотря на водительскую должность мужчина ехал не на грузовике, а на новом Mercedes-Benz GLE 350D с приметными номерами КИ0001РИ, комбинацией, встречающейся на всех автомобилях семьи Кацуб. Предоставить разрешение на выезд Сергея Кацубы ходатайствовал не благотворительный фонд, а частная коммерческая компания — ООО "Микс Тревел Групп ЛТД". Директора этой компании, Сергея Бойко, впоследствии приговорили к 5 годам условно за участие в схеме незаконного выезда уклонистов. Фирма вносила уклонистов в систему "Шлях" в качестве волонтеров за цену от 1500 до более 4000 долларов.

Третий волонтер – бывший нардеп-регионал и председатель Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) Александр Зац. В июне 2022 года Херсонская ОВА дважды вносила его в систему "Шлях" в качестве волонтера, а 27 июня Зац выехал из страны через пункт пропуска "Лужанка" и больше не возвращался. Он постоянно участвует в событиях по настольному теннису, его передвижение по Европе можно отслеживать сообщениями возглавляемой им до сих пор федерации. Помогла уехать 47-летнему Александру Зацу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова.

Громкие случаи побега до этого

Третьяков, Кацуба и Зац – лишь одни из немногих, кто решил уехать под видом волонтеров. В сентябре 2022 года "Схемы" выяснили, что сын чиновника времен Януковича, Андрея Портнова, весной прошлого года выехал из Украины за гуманитаркой в качестве волонтера и не вернулся. В систему "Шлях" его внесла Львовская областная администрация из обращения ОО "Народная самооборона". 23 марта 2022 года Портнов-младший пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец".

В январе 2023 года скрылся сын Елены Копанчук (депутат от "Слуги народа"), Дмитрий, после этого написав заявление о составлении депутатского мандата депутата Рудковского горсовета Львовской области. А в марте этого года стендап-комик Андрей Щегель похвастался тем, что уехал из страны по разрешению Минкульта. После этого случая стало понятно, что в системе с разрешениями на выезд из Украины есть слабые места, поэтому Минкульт решил ужесточить порядок выезда за границу.

На днях начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин написал, что 10 волонтеров организаций "Единая Украина" и "Аджалик" не вернулись после выезда за границу через систему "Шлях". А в начале декабря журналисты обнаружили 13 местных депутатов, сбежавших из страны с помощью системы "Шлях", речь о таких политиках:

депутата Харьковского областного совета Виталия Абрамова;

депутата Новомосковского районного совета на Днепропетровщине Максима Кривду ;

; депутата Харьковского районного совета Станислава Лебедева;

священника и депутата Херсонского райсовета Игоря Семенихина ;

; депутата Соледарского городского совета Сергея Петрова ;

; депутата Добропольского городского совета в Донецкой области Артема Сундучникова ;

; депутата Чортковского горсовета и экс-главу муниципальной стражи Чорткова Назария Пиптика ;

; депутата Бориспольского городского совета в Киевской области Сергея Пашина ;

; депутата Покровского райсовета в Кривом Роге Юрия Красножона ;

; депутата Бучанского районного совета в Киевской области Святослава Куценко ;

; депутата Золочевского райсовета на Львовщине Бориса Довбета ;

; депутата Днепровского районного совета Виталия Дорохина ;

; депутата Саксаганского районного совета Кривого Рога Романа Резника.

Как изменяют правила из-за беглецов и повес

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу из-за режима военного положения. Но для определенных категорий все же есть исключения. К примеру, это забронированные от мобилизации работники предприятий только для командировок, водители и волонтеры легально пересекают границу по системе "Шлях", а певцы и музыканты обращаются за разрешением в Минкульт для участия в благотворительных концертах в поддержку Украины, а спортсмены могут выехать для участия в соревнованиях. Из-за злоупотреблений правила время от времени меняют.

Не все оставшиеся в Украине вернулись назад. Так, после случая со Щегелем, артисты, художники и работники СМИ должны подавать в Минкульт подтверждение, что в их организациях ведется военный учет, а также предоставлять контракты с целью выезда. Также в прошлом году произошел ряд скандалов с отдыхом чиновников — заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко во время войны видели на отдыхе в Испании, а нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко уехал в Таиланд якобы в рамках служебной командировки. После этого выезд для госслужащих закрыли, выехать за пределы Украины нардепы, члены правительства и судьи могут только в случае служебных командировок.

По данным ГПСУ, ежесуточно через западную границу Украины выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста, из них около 150-200 человек — это волонтеры или мужчины, выезжающие по системе "Шлях".

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальный блоггер-уклонист из Киева Андрей Сапунов сбежал в Молдову, а затем начал публиковать фото на фоне Эйфелевой башни. Также мы рассказывали, что журналисты смогли узнать имена 2248 мужчин, выехавших за границу по разрешениям Львовской ОВА с помощью системы "Шлях". Речь идет о мужчинах, которые так и не вернулись назад. Кроме того, расследователи установили 372 организации, причастные к их переправке.