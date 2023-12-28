Война — день 673: россияне штурмуют Авдеевку и другие направления, ВСУ отбивают десятки атак

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают сдерживать натиск оккупационных сил, которые сфокусировали свои усилия на востоке страны. Основные боевые действия ведутся на направлении Авдеевки, где противник не жалеет ни человеческих ресурсов ни техники. Также "горячими" направлениями остаются Бахмутское, Лиманское и Купянское направления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В оккупированном Севастополе прозвучало от 3 до 5 взрывов, местные "власти" сообщают о работе ПВО

Что было в Украине 25 декабря — читайте по ссылке: Война — день 670: россияне продолжают мясные штурмы и продвигаются возле Авдеевки

Информацию за 26 декабря смотрите по ссылке: Война – день 671: украинские войска держатся, в Феодосии потопили российский корабль

О том, что происходило 24 декабря, читайте в своде: Война — день 672: россияне наступают на Лиманском направлении и штурмуют Авдеевку