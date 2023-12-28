"Предал оба народа": Лавров сделал новое хамское заявление в отношении Зеленского

Лавров вспомнил старые заявления Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, известный своими нецензурными высказываниями, снова отметился заявлением о президенте Украины Владимире Зеленском. На этот раз он заявил, что глава Украинского государства якобы "предал свой народ".

Об этом он сказал и интервью российским пропагандистским СМИ. При этом российский министр добавил, что Зеленский якобы "предал оба своих народа ".

"Вся сетевая общественность смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от россиян, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения". По его словам, главная мысль, которая прослеживается в документе — отбросить Россию к границам 1991 года.

"Целью было заставить их подписаться под формулой мира Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве виньеточек — продовольственная безопасность, энергобезопасность, — главное: "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс, и вообще мы будем устраивать зону отчуждения вокруг России, где на территории самой страны будет объявлена демилитаризованная зона", — сказал Лавров.

Напомним, ранее Лавров уже позволял себе хамские высказывания в адрес Зеленского.