"Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, который есть сейчас

Украина должна бороться за победу новейшим оружием, а не жизнью людей. Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

"Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, в котором он есть сейчас. Для нас неприемлемы его репрессивные положения, в частности, об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов. Документ неэффективен и неконституционен", — отметила Юлия Тимошенко.

Комментируя поданный правительством законопроект о мобилизации, заместитель лидера "Батькивщины", народный депутат Валерий Дубиль подчеркнул, что нужно определить точное количество граждан, которое должно быть мобилизовано — этого в законе пока нет.

"Безусловно, мы боремся за страну, нам важно выстоять и вернуть территории. Но самая большая наша ценность — это люди, их жизни. Уменьшение возраста призыва с 27 до 25 лет – это путь в никуда. Надо позволить мобилизовывать профессиональных военных от 60 до 65 лет. лет, однако — только добровольно. И каждый, кого мобилизуют, должен быть подготовлен, обучен и обеспечен всем необходимым — об этом должно позаботиться государство. Также наша позиция принципиальная — мы не поддержим закон, если там будут нормы об обязательном призыве женщин и отмене брони на людей с инвалидностью 3 группы, педагогов, ученых, студентов", — отметил Валерий Дубиль.

В ВО "Батькивщина" подчеркнули, что в первую очередь в Верховную Раду должен быть внесен законопроект о всестороннем развитии техническо-научных новаций для разработки и производства оружия.

Средства для собственного военно-промышленного производства лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагает найти, отменив в бюджете-2024 запланированное повышение зарплаты чиновникам и приостановив на этот год выплаты всех внешних и внутренних долгов. По ее подсчетам, эта сумма составит 650 миллиардов гривен.

"Отправляя на фронт молодых людей, мы не можем превзойти РФ в количестве военных. У нас есть свои силы переоснастить нашу армию, дать ей высокотехнологичное и эффективное оружие. Конечно, мобилизация во время войны – неизбежна, однако она должна проводиться справедливо. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победоносно, а не идти в тупик", – убеждена Юлия Тимошенко.