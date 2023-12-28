Встрече Зеленского и Орбана быть? Ермак сделал заявление

Над организацией встречи сейчас проводится работа

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министр Виктора Орбана, который неоднократно делал скандальные заявления по Украине, может состояться в ближайшем будущем. Сейчас ведется процесс согласования.

Об этом в четверг, 28 декабря, в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Такое заявление он сделал после телефонного разговора с главой МИД Венгрии.

"Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", — написал он.

Также Ермак подчеркнул, что в ходе телефонных переговоров была обсуждена тема продвижения Украины по евроинтеграционному пути.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, о чем открыто заявляет. 14 декабря в ходе голосования лидеров ЕС о начале переговоров о вступлении Украины, он покинул зал.

До этого у Зеленского и Орбана состоялся короткий разговор в ходе церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины. Как позже стало известно, украинский лидер попросил его назвать хотя бы одну причину, по которой тот блокирует вступление Украины в ЕС и до сих пор он ждет ответа. Тогда же он сказал, что между государствами следует организовать конструктивную встречу. Позже стало известно, что Виктор Орбан согласен на двустороннюю встречу, однако сам он не понимает ее цели.