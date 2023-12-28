Чуть больше половины ребенка на женщину: в Украине критически падает рождаемость

Женщины вынуждены уезжать из Украины и мало кто возвращается обратно

Украина в 2023 году поставила антирекорд по рождаемости из-за чего демографическая ситуация в стране ухудшилась. Согласно статистике, на одну женщину приходиться 0,7 ребенка.

Об этом сообщает издание El Pais. Отмечается, что уровень рождаемости в Украине был низким и до полномасштабного вторжения РФ.

Если раньше на одну украинку приходилось 1,2 ребенка, то сейчас этот показатель упал еще ниже — 0,7 ребенка на одну женщину. Это в три раза меньше показателя воспроизводства населения. В норме на одну женщину должно приходиться чуть больше, чем два ребенка. Примечательно, что в 2022 году показатель рождаемости был немного выше — 0,9 ребенка на женщину.

Причина низкого уровня рождаемости заключается не только в самой войне, но и в миграции из Украины.

"Украина теряет из-за миграции не только население в целом, но и людей относительно молодого репродуктивного возраста, образованных и имеющих трудовую квалификацию, обычно настроенных на успех", — пишет El Pais.

Демографический дисбаланс по полу также замедляет рождаемость в Украине: если в 2022 году на каждых 100 женщин приходилось 86 мужчин, то в 2023 году, по данным IDSS, на каждых 100 женщин приходится 110 мужчин.

Эксперты предупреждают, что после войны, если украинская экономика не восстановится быстро, разница будет еще больше.

"Украинские семьи, которые сейчас разделены, с мужчинами в Украине и женщины и дети за границей могут воссоединиться за границей, а не внутри страны. Это означает, что Украина может потерять дополнительно 1–1,5 миллиона молодых образованных мужчин", — сказала директор Института демографии и социальных исследований им. Птуха (IDSS) Элла Либанова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после войны Украина столкнется с серьезным дефицитом рабочей силы. Власти страны уже сейчас должны думать о том, как не допустить серьезного оттока граждан.

В то же время демограф Алексей Позняк рассказал, как можно улучшить демографическую ситуацию в Украине после войны. Есть два способа: повышать рождаемость или возвращать мигрантов, но только один из них наиболее эффективный.