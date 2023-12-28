В Одессе прошли обыски у известного "кораля контрабанды": какие схемы он проворачивал

Промышлять контрабандой Альперин начал давно

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на складах и в офисах подсанкционного одесского бизнесмена Вадима Альперина. Несмотря на все санкции против себя, Альперин продолжил вести бизнес в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ. Имя бизнесмена не разглашали, но по информации из личных источников OBOZ.UA речь идет именно об Альперине.

Несмотря на то, что СНБО ввел персональные санкции против Альперина за контрабанду, а 14 апреля 2021 года его лишили гражданства Украины, одессит продолжил свой бизнес. Через родственников и партнеров по бизнесу он координировал схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также помогал злоумышленникам легализовать деньги, которые те получили преступным путем, в частности от ввоза контрабанды.

Следователи БЭБ провели шесть обысков в подконтрольных ему помещениях и изъяли документы, компьютеры и другие вещи, которые являются доказательствами в уголовном производстве. Аналитики оценивают ущерб от деятельности компаний Альперина в 127 млн гривен.

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые причастны к преступлениям Альперина. Также БЭБ проведет ряд экономических и компьютерно-технических экспертиз.

Что известно о Вадиме Альперине

Альперин — одесский бизнесмен с состоянием в 1 млрд долларов. Он один из основных фигурантов дела о коррупции на Одесской таможне. Родился и вырос в Одессе, а бизнесом начал заниматься в 90-х — торговал алкоголем.

В 2015 году во время проверки на Одесской таможне были найдены четыре контейнера с контрабандой, и Альперин был причастен к этому. Вскоре два контейнера неожиданно исчезли, а оставшиеся стояли так, что их невозможно было вскрыть и проверить груз. Правоохранители обвинили Альперина в сговоре с тогдашним главой Одесской таможни Владимиром Передерием. Именно он организовал схему, благодаря которой Альперин не платил пошлину со своих грузов.

В августе 2017 года на Киевской таможне обнаружили поддельные документы на груз Альперина. В том же году Альперин был задержан при попытке дать взятку сотрудника НАБУ в размере 800 тысяч долларов.

В 2019 году президент Зеленский назвал Альперина "одним из крестных родителей контрабанды в Украине". В 2020 году журналисты опубликовали расследование, в котором сказано, что Альперин долгие годы "скупали" судей и прокуроров, чтобы избегать криминальной ответственности, но в том же году дело против него и еще пятерых людей внезапно закрыли. В апреле 2021 года Альперина лишили гражданства Украины, а в сентябре вернули загранпаспорта, которые тот сдавал суду в качестве гарантии того, что не сбежит.

Вадим Альперин

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