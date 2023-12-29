"От линии Суровикина осталось полторы": эксперт рассказал об успехах украинцев во время контрнаступления 2023 года

У россиян не все в "шоколаде"

Украинские военные в течение лета вели контрнаступательную операцию, давив россиян на Херсонском, Донецком и Запорожском направлениях. За 2023 год можно выделить, что нас хватило, чтобы от "линии Суровикина" осталось полторы. Украинцы смогли снести половину обороны противника.

Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал эксперт Международного института демократий, экскомандир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его мнению, следующей весной наши военные будут стартовать совсем с других позиций.

Эксперт считает, что у россиян нет вариантов, как восстановить уничтоженные укрепления. Но следует не забывать, что Силам обороны удалось приструнить российский флот в Черном море. По словам Дикого, это не самые большие наши достижения.

В разговоре с экскомандиром также обсудили вопрос, что может быть важнее продвижения вперед. Дикий сказал следующее:

"Намного более важное количество уничтоженных врагов и военной техники. Дело в том, что люди в тылу часто считают, что война — это перемещение линий на карте. На самом деле суть в другом. А именно — убить больше военных противника, оставшись в живых самому. В этом смысле для Украины 2023 год — выигрышный"

Он считает, что в первом полугодии 2023 года, когда военные вели оборону Бахмута, это было очень тяжело. В результате тогда в конце весны, как известно, россияне захватили то, что осталось от города. Но, как говорит эксперт, сделать это им удалось только буквально завалив наши позиции своими телами.

"Украинские потери в Бахмуте были в 5—8 раз меньше российских. А отступить нам пришлось, потому что невозможно удержать оборону, когда силы противника превышают примерно 20 раз. Никакая другая армия мира не позволила бы себе таких потерь. Россияне считают, что могут себе позволить. Ну ок", — сказал Дикий.

Затем началось контрнаступление и даже тогда потери Украины были в два-три раза меньше враждебных, говорит экскомандир. Ведь, как правило, именно наступающая сторона теряет в три-пять раз больше, чем обороняющаяся.

А вот у россиян, потери техники примерно в пять раз выше, особенно танков. Что касается пушек — это то, что в начале года было артиллерийскими дуэлями, сейчас уже можно называть охотой, добавил эксперт.

"В роли охотников выступает украинская сторона. Наши воины настолько научились использовать преимущества переданных пушек над советскими, что просто отстреливают вражескую арту. А в последнее время мы все чаще начали валить самолеты противник из-за нехватки ресурсов (как человеческих, так и боеприпасов) нам не удалось добавить врага. Но продавили мы его хорошо, урон нанесли значительные", — рассказал он.

Относительно успехов наших военный, Дикий говорит, что если украинцы сейчас не пьют кофе в Ялте и имеют много проблем, совсем не значит, что у россиян все в шоколаде. Ведь у российской армии сейчас острые проблемы.

Больше о победах военных читайте в нашем интервью – "Почему Украина должна гордиться итогами 2023 года на фронте: интервью с Евгением Диким, ч. 2".