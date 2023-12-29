Киевлянин прославился, сев в горящее авто во время ракетной атаки: журналисты нашли его (видео)

Мужчина чувствует себя хорошо, от медицинской помощи отказался

Поступок киевлянина, который сел в горящую машину и отъехал на ней подальше, чтобы уберечь соседские машины от взрыва, растрогал Сеть. Видео распространилось днем в пятницу.

Журналистам удалось найти героя и расспросить его о том, как он принял это смелое решение. Василий Андреевич рассказал, как он ехал на горящей машине.

"Дверьку открыл, потому что не видно было, голову высунул и попер туда, до автомойки. Сказали мне, в автомойку звони, там потушат. Еще не было пожара", ― сказал Василий Андреевич.

На вопрос о самочувствии мужчина ответил, что у него все хорошо. Он отказался от медицинской помощи, но сказал, что обратиться к медикам, если будет хуже. Он получил ожоги на лице и руках.

Киевлянин не побоялся сесть за руль горящей машины

Напомним, что инцидент произошел в Святошинском районе столицы утром в пятницу, 29 декабря 2023 года, во время массированного ракетного удара по Украине. Обломки упали на стоянку автомобилей. Более 5 машин вспыхнули. Водитель одного из транспортных средств, который уже начал дымиться, сел за руль и увез авто подальше, чтобы избежать взрыва. Видео попало в Интернет, украинцы восторгались смелым поступком мужчины.

Ранее "Телеграф" писал, что днем 29 декабря вновь объявили воздушную тревогу в большинстве областей. В нескольких городах прозвучали взрывы.