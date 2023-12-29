Российская ракета ударила по частным домам на Черкасчине, есть пострадавшие (фото)

Власть пообещала отремонтировать все дома

Днем в пятницу, 29 декабря 2023 года, российский террор после массированного ракетного удара по Украине продолжился. Ракета упала в городе Смела Черкасской области, повредив 12 частных домов.

Из-за вражеского удара пострадали шесть человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

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"Попадание вражеской ракеты по частным домам. Предварительно, шесть пострадавших, один – тяжелый. Также повреждены 12 частных домов", ― написал Кулеба.

Экстренные службы оперативно прибыли на место удара, там же работают представители власти. Все нуждающие получают необходимую помощь. Кулеба пообещал, что все поврежденные дома будут восстановлены.

Последствия обстрела в Смеле

Из-за обстрела 12 человек получили травмы

Заместитель руководителя Офиса президента сообщил о жертвах в результате утреннего вражеского обстрела. Атака россиян забрала жизни 26 человек. Еще 120 украинцев получили ранения. Кулеба призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги.

Отметим, что днем 29 декабря сирена звучала около двух часов. Враг продолжил терроризировать население Украины, в некоторых областях прозвучали взрывы. По предварительной информации, это были ракеты Х-59. Ее скорость может превышать 1000 км/ч. Такие ракеты в прошлом году часто использовали для ударов по портовой инфраструктуре и нефтебазам.

Ранее "Телеграф" писал, что может значить массированная ракетная атака по Украине и чего пытаются добиться россияне. Эксперт предположил продолжение атак и назвал, по каким объектам будет бить враг.