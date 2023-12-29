"Правительство расширяет программы поддержки малого бизнеса, возвращается программа компенсации за агротехнику", – министр экономики Юлия Свириденко

Для устойчивого развития экономики крайне нужны специальные грантовые и кредитные программы, которые окажут весомую поддержку отечественным производителям. Правительство уже расширяет такие программы, чтобы все большее количество предприятий могли рассчитывать на дополнительное финансирование.

Важная для роста ВВП Украины составляющая — программы поддержки для малого и среднего бизнеса. В следующем году правительство существенно их расширяет, под это уже заложили в бюджете более 40 млрд гривен. Об этом пишет на своей странице в сети Facebook Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

"Кроме уже привычных для бизнеса, но несколько расширенных программ, "5-7-9%", грантов на переработку, микрогрантов, добавили совершенно новые — поддержку развития индустриальных парков, проекты со значительными инвестициями, компенсацию аграриям средств за разминирование. Также вернули программу компенсации за с/х технику украинского производства. Но ключевой залог эффективности этих стимулов, если они будут работать в паре с экономическим патриотизмом. Работаем над тем, чтобы средства государства направлялись на товары отечественного производства", — отметила Юлия Свириденко.

Она сообщила, что уже улучшили условия программы "Доступные кредиты 5-7-9" для перерабатывающих предприятий. Сейчас они могут взять кредит до 150 млн. сроком на 10 лет. "В этом году эта государственная программа стала едва ли не единственным источником доступного финансирования — большинство новых кредитов выдано именно в пределах "5-7-9". Кроме того, в 2023-м мы нарастили объемы грантовых программ для переработки. Как государственных, так и донорских. Выдали более 500 грантов для перерабатывающих предприятий на 2,5 млрд. грн. Еще на 11 млн долларов грантов выдали благодаря совместной с Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", — рассказала министр экономики.

Она также отметила, что правительство возобновляет программу компенсаций стоимости сельхозтехники отечественного производства. В свое время эта программа удвоила долю отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке и позволила запустить производство новой техники, ранее не выпускавшейся.

"Кроме всех действующих программ, в следующем году будем усиливать внутреннее производство благодаря совместным оборонным предприятиям с западными компаниями, локализации производства техники для разминирования и другого оборудования. Внутренний спрос должен покрываться прежде всего внутренними производителями: форма для армии, троллейбусы, дроны или товары для нужд госкомпаний", — считает Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что более 2000 украинцев стали победителями очередной волны грантовой программы "Власна справа" и получат от государства более полумиллиарда гривен на старт или развитие бизнеса. При этом получатели грантов создадут около 5 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, правительство увеличило общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и до 6 месяцев – за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью.