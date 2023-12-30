У Путина цинично отреагировали на взрывы в Белгороде: подробности

В обстрелянный город направили министра и спасателей

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого десятки человек получили ранения, также есть погибшие. В этом ударе российская власть традиционно обвиняет Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал распоряжение двум министрам отправиться в Белгород. Туда же отправили спасателей.

"По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром [Михаилом] Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", ― сказал Песков.

Больше никакой реакции от Кремля не было. Президент даже не выразил соболезнования семьям погибших, что уж говорить о материальной помощи.

Украина не обстреливала Белгород

Источник "Телеграфа" в спецслужбах сообщил, что Силы обороны не причастны к атаке на Белгород. Украинская сторона ударила по военным объектам на территории РФ, являющимся законной целью войны. Но российская ПВО начало сбивать упавшие на головы россиян украинские ракеты.

"Украинские силы безопасности и обороны работают исключительно по военным целям врага", — подчеркнул источник в спецслужбах.

Обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года

Днем, примерно в 14:00, в российском городе, который находится в 42 км от границы с Украиной, прозвучали мощные взрывы. В нескольких местах вспыхнули пожары.

Белгород находится недалеко от границы с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле центра Белгорода. Якобы попали в жилой сектор.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ проинформировали, что всего погибли 14 человек, включая двух детей. По последним данным, пострадали 108 человек.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 29 декабря Россия совершила самую мощную воздушную атаку по украинским городам с начала войны.