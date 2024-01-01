Войны сами себя не выигрывают: Зеленский озвучил главное правило для Украины и украинцев

Президент напомнил, что Украине противостоит "крупнейшая террористическая организация мира"

С началом полномасштабного вторжения большинство украинцев поставили свою обычную жизнь "на паузу" и начал делать все возможное для того, чтобы приблизить победу.

Как рассказал в своем новогоднем обращении президент Владимир Зеленский, он благодарен всем украинцам, которые продолжают работать и бороться каждый день, поскольку понимают, что войны сами себя не выигрывают, а победу не получают, а добиваются.

"Для этого мы должны жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь. Ибо против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба", — сказал он.

По словам президента, именно это ежедневно показывают украинские медики, спасатели, учителя, железнодорожники и водители, волонтеры и дипломаты, представители бизнеса и многие другие.

"Каждый, кто платит налоги и дает украинцам рабочие места, каждый, кто сеет и собирает урожай и дает украинцам хлеб, каждый, кто дает украинцам убежище, каждый, кто делает снаряды и боеприпасы, кто ремонтирует и строит, восстанавливает и возрождает, каждый день работает, каждый день доказывает: украинцы сильнее усталости. А значит, украинцы сильнее этой войны. 24 февраля убедило нас в этом", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что война многому научила украинцев и сильно их поменяла.

Напомним, ранее Зеленский рассказывал о главном достижении Украины в 2023 году, а также напомнил, что в начале вторжения немногие верили в то, что нашей стране удастся продержаться хотя бы неделю.