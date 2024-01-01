"Увидят ад из своего окна": Зеленский рассказал, чего ждать россиянам в 2024 году

Украина заметно усилилась в уходящем году

В новом 2024-м году россияне непременно получат "подарки" от украинской военной промышленности, а благодаря технике от союзников оккупанты ощутят настоящую ярость.

Так в своем новогоднем обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил все страны мира, которые присоединились к коалиции по оснащению Украины разными видами вооружений.

К примеру он напомнил, что украинские пилоты уже осваивают самолеты F-16 и они непременно появятся в небе нашей страны. Кроме того, по его словам, в следующем году противник испытает на себе ярость украинского военпрома, а силы обороны обязательно "угостят" его отечественным оружием, артиллерией, воздушными и морскими дронами и другим.

Глава государства напомнил, что Украина уже продемонстрировала свои возможности наносить удары на Черном море, что стало "черной страницей" в истории российского флота.

"И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак – подлых, безжалостных, массированных – в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся. Ибо тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что во время войны украинцы должны либо работать на победу, либо воевать.