Новый год - новые правила: как в 2024 году изменится стаж для выхода на пенсию

С 1 января вступает в действие новый этап пенсионной реформы

В новом 2024-ом году украинских пенсионеров ждут важные изменения. В целом они будут позитивными, однако не обойдется и без своих "но".

"Телеграф" рассказывает о том, что 2024-ый год подготовил для украинских пенсионеров. Главной новостью этого года для данной категории граждан является рост их выплат. Впрочем, обратной стороной этого станет тот факт, что с 1 января вступает в действие новый этап пенсионной реформы. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 31 год страхового стажа, в 63 года — от 21 до 31 года, и в 65 лет — не менее 15 лет.

Впрочем, недостающий стаж можно будет "докупить", с 1 января 2024 года заплатив за каждый месяц 1562 гривны (22% от минимальной зарплаты или ЕСВ).

О том, какие еще изменения подготовил для украинцев 2024-ый вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Зарплаты и пенсии выросли, тарифы замерли, а пенсий надо ждать дольше — что изменилось с 1 января 2024 года".

Ранее мы писали о том, что для украинцев подготовила новая Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы.