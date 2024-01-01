В Черкассах уроженец России запустил салют в новогоднюю ночь: его уже наказывают (видео)

В условиях полномасштабной войны продажа и использование пиротехники запрещены

В Украине несмотря на запрет фейерверков и салютов нашлись и те, кто решил пренебречь этим правилом. К ним уже наведались правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. По их данным, инцидент произошел в Черкассах. Там мужчина решил отпраздновать Новый год салютом. Впрочем, на него сразу начали жаловаться его соседи и спустя короткий промежуток времени на месте событий уже находились полицейские.

Осмотрев камеры видеонаблюдения и опросив свидетелей стражи порядка установили, что к хулиганству причастен 38-летний уроженец России, который с 2014-го года проживает в Черкассах.

"Пиротехнику, которую изъяли полицейские, мужчина приобрел в интернете. Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, направившиеся в суд", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что в условиях полномасштабной войны продажа и использование пиротехники запрещены.

Напомним, ранее мы писали о том, что весной 2023-го года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на запуск и продажу салютов, фейерверков и петард. При этом запрет распространяется не на всех.