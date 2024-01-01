Вместо праздничного стола – окопы, а вместо фейерверков – взрывы снарядов: как ВСУ встретили Новый год (фото)

Несмотря на все трудности и вызовы, украинские воины с оптимизмом и верой в лучшее будущее встретили 2024 год

Уже второй год Украина отмечает новый год в условиях полномасштабной агрессии России. Для военных 31 декабря и 1 стали очередными днями, в которые они очищают родную землю от оккупантов. Ведь как год встретишь – так его и проведешь.

"Телеграф" узнал, как проходят эти дни для наших защитников и защитниц.

Особый праздник в окопах

Наш корреспондент Ян Доброносов встретил Новый год на передовой вместе с воинами 108-го отдельного горно-штурмового батальона. Он снял, как ребята провели этот вечер, а также их поздравления и пожелания украинцам.

Не снимая снаряжение и тяжелые бронежилеты, военные встретили Новый год с улыбками и бенгальскими огнями.

Мотивирующее видео военных из соцсетей

И хоть до позиций врага местами несколько сотней метров, периодически слышен свист пролетающих мин и вражеских вертолетов – военные украсили свои землянки гирляндами.

Свой строгий быт яркими шариками и блестящими дождями украсили также воины отдельной механизированной бригады. Просто посмотрите на эти фотографии.

В конце концов, 2024 год начался для украинских воинов с искренней благодарностью всем, кто помогал им на фронте и в тылу. Свои поздравления и слова благодарности опубликовали воины 93-й бригады Холодный Яр

ВСУ не остались без подарков

В канун Нового года украинские военные получили неожиданные подарки. Небольшие, но приятные презенты были доставлены на передовую волонтерами и группами морально-психологического обеспечения, которые хотели поднять боевой дух наших солдат.

Вот такие милые видео публикуют в соцсетях.

Вскоре и оккупанты почувствуют на себе "щедрость" украинских воинов. В частности, на восток уже отправили подарки от благотворительного проекта "Птички победы".

Свою новогоднюю елку из дронов показал также начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Уже вчера на всех участках фронта украинские защитники "поздравляли" противника точными выстрелами. На странице 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ опубликовали горячие фото.

Фото: Facebook

Напомним, по данным Генштаба, за сутки по состоянию на 1 января в зоне ответственности ОВСУ "Хортица" на Купянском направлении украинские военные отразили 11 атак армии РФ вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Россияне пытались там прорвать оборону ВСУ, но не имели успеха.