Очереди мужчин на границе Украины растут: омбудсмен потребовал объяснений у пограничников

Чиновник надеется, что ничьи права нарушены не будут

На украинско-польской границе в последние дни было замечено увеличение очередей в связи с усилением проверок мужчин, которые пересекают границу, что не осталось без внимания омбудсмена.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале, о длинных очередях сообщалось в частности и 31 декабря при том на разных КПП. Некоторым людям пришлось ждать своей очереди больше суток.

Он напомнил, что пограничники начали усиленно проверять документы мужчин мобилизационного возраста, которые имеют право на выезд и требовали у них документы, подтверждающие право на отсрочку.

"Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования", — написал Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что должностным лицам стоит действовать лишь в соответствии с действующим законодательством и своими полномочиями и не выходить за их рамки.

"Надеюсь, что эту ситуацию удастся разрешить, а права человека и гражданина не будут нарушены", — добавил он.

Как сообщалось ранее спикер ГПСУ АндреЙ Демченко рассказал "Телеграфу", что слухи об ужесточении правил выезда для мужчин не соответствуют действительности, а усиленные проверки проводятся из-за учащения случаев подделки документов, которые позволяют пересечь границу.