Минимум миллион: в Польше подсчитали, сколько украинцев въехали к ним и не вернулись в Украину

Некоторые люди продолжают оставаться за пределами страны

Более 18 миллионов человек въехали в Польшу из Украины с начала полномасштабного вторжения российских окупантов, вернулись назад более 16 миллионов.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter. По информации пограничников, 31 декабря на контрольно-пропускных пунктах из Украины в Польшу въехали 19,8 тысяч человек. А с 24 февраля 2022 года — более 18,145 млн человек.

Но, 31 декабря 11,2 тысячи человек въехали в Украину из Польши. С 24 февраля 2022 года — более 16,368 млн человек.

Отметим, что по подсчетам отечественных демографов массовая миграция за границу женщин и детей в сочетании с потерями среди мужчин-военнослужащих может привести к уменьшению численности населения до 30 млн человек уже в 2035 году. При этом критическим для Украины показателем станет численность в 20 млн. человек.

"Телеграф" обратился к отечественным социологам. По словам заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Алексея Позняка, даже такие показатели будут возможны при условии эффективной миграционной политики со стороны власти, в противном случае, ситуация может быть хуже.

Эксперт отмечает, что население на уровне 30 миллионов граждан позволит осваивать украинские территории на достаточном уровне, избегая обезлюдения.

"Мировой истории известно множество случаев, когда в кризисные для государства времена граждане выезжали за границу. В общем, это почти неотвратимая реакция. После окончания войны, как правило, на Родину возвращаются около 30% мигрантов. Наша ситуация несколько отличается от других, поэтому наш институт прогнозирует возвращение значительно большего количества граждан. Какое именно – будет зависеть от многих аспектов, которые предсказать сейчас очень сложно", – говорит демограф в комментарии "Телеграфу".

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