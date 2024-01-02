Российские власти договорились и дружат с разработчиком Telegram: эксперт по кибербезопасности объяснил почему не стоит использовать мессенджер

Дуров взял у кремлевских олигархов миллиард долларов

Использование мессенджера Telegram в Украине создает угрозы национальной безопасности, особенно во время широкомасштабной войны. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун.

По словам эксперта, уже того факта, что Telegram является российской разработкой, вполне достаточно, чтобы отказаться от использования мессенджера.

"Это россияне, это Дуров (Павел Дуров, разработчик Telegram. — Ред. ). Он уехал, но держит серверы на территории России, сотрудничает с российскими властями, ограничивает какие-то каналы, удаляет их. Дуров брал деньги от кремлевских олигархов — миллиард долларов. Российские власти блокировали-блокировали, боролись-боролись с Дуровыми, а потом раз! И перестали, и даже стали дружить, и Роскомнадзор создал свой Telegram-канал. Разве это не прямое доказательство того, что с ним договорились, но просто не афишируют" , – подчеркнул Корсун.

Кроме того, в профессиональной среде существуют и технические претензии к Telegram.

"Мессенджер практически незащищен. Все нормальные мессенджеры: Signal, Threema, Wire и даже Viber используют сквозное шифрование. Это такая опция, которая не позволяет разработчику мессенджера читать и видеть сообщения своих пользователей. Поэтому это стало международным стандартом во всех защищенных мессенджерах.

Threema, Wire используют протокол Signal. Он открыт. Это означает, что любой специалист может зайти, посмотреть его код, поискать там "черные ходы". А Дуров не показывает свой протокол. Он говорит, что это секрет, это наша технология и все. Хотя в современном мире подобные практики уже давно не работают. Правило security through obscurity, то есть безопасность из-за неопределенности (если не знать как устроенная система, ее труднее сломать. — Ред. ), уже давно опровергнуто. Это миф", — резюмировал Корсун.

Полный текст интервью с Константином Корсуном читайте на сайте "Телеграф" в среду, 3 января, утром.