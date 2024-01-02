"Память не сожжешь ракетами": Порошенко пообещал восстановить музей Шухевича после российского обстрела

Память о выдающихся украинцах должна быть сохранена

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что профинансирует восстановление музея Романа Шухевича во Львове и университета в Дублянах, где учился Степан Бандера.

Как сообщил политик в своем Facebook, все необходимые расходы будут профинансированы со средств Фонда Порошенко, чтобы сохранить память о выдающихся деятелях украинской истории для потомков.

В частности он напомнил, что россияне уничтожили не просто музей, а штаб-квартиру бывшего Главнокомандующего УПА, место, где формировалась идея украинской государственности.

"Россияне как настоящие нацисты уничтожают нашу национальную память. Это и музей Марии Примаченко, и музей Сковороды и университет, где учился Бандера. Но память не сожжешь ракетами", — написал он.

Как сообщалось ранее, удар дронами по Львовской области был нанесен в новогоднюю ночь, а заодно на день рождения лидера националистического движения Степана Бандеры. Под удар попали университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Бандера и музей Романа Шухевича на улице Белогорща. Хоть обошлось без пострадавших, но сам музей был полностью уничтожен, а вместе с ним и мемориальные вещи Романа Шухевича.